France: Macron accepte la démission de Backès, battue aux sénatoriales

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a accepté la démission de la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, Sonia Backès, a annoncé mercredi l'Elysée, après sa défaite en Nouvelle-Calédonie lors d'un scrutin au suffrage indirect organisé dimanche pour renouveler une partie du Sénat français. "Il l'a remerciée pour la qualité de son action au sein du gouvernement contre les séparatismes, contre les dérives sectaires et pour l'amélioration de l'intégration des étrangers", a déclaré la présidence française dans un communiqué, ajoutant que Sonia Backès avait "toute la confiance" du chef de l'Etat pour son action au sein de la majorité. (Rédigé par Jean Terzian)