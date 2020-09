France : Les ventes du e-commerce en hausse de 5,3% au 2e trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les ventes sur Internet ont progressé de 5,3% au deuxième trimestre en France, selon les données publiées mardi par la La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), dopées par une forte augmentation des ventes de produits dans le contexte de confinement et de fermetures des magasins au plus fort de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires du marché du e-commerce a atteint 25,9 milliards d'euros sur la période pour 408 millions de transactions en ligne.

Au mois d'avril, le e-commerce n'a progressé que de 0,8% par rapport à avril 2019, notamment en raison de l'arrêt des ventes de nombreux services et particulièrement des voyages.

Cette chute des services en ligne a toutefois été compensée par une forte reprise des ventes de produits sur internet dès la mi-avril, indique la Fevad.

"Si le e-commerce constitue un secteur sensible à la conjoncture économique au même titre que le commerce physique, la vente en ligne apparaît ainsi comme un levier de la reprise économique qui permet de répondre aux nouveaux comportements de consommation issus de la crise", indique la Fédération du e-commerce et de la vente à distance dans un communiqué.

