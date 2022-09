France : Les stocks stratégiques de gaz à leur maximum, dit Pannier-Runacher

PARIS (Reuters) - Le niveau maximum de remplissage des réserves stratégiques de gaz est désormais atteint en France, a déclaré mardi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

"Aujourd'hui, on a atteint le niveau maximum de nos stocks de gaz (...). Ces stocks de gaz représentent 50% de notre consommation hivernale, (donc) on est bien équipés", a dit la ministre sur CNEWS, en précisant qu'on ne peut pas remplir à 100% et qu'il faut toujours laisser un peu d'air, comme dans une bouteille d'eau.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)