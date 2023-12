France: Les ministres enjoints de remplacer WhatsApp et autres messageries par Olvid

PARIS (Reuters) - La Première ministre, Elisabeth Borne, a demandé via une circulaire aux membres de son gouvernement et à leurs équipes d'utiliser sur leurs téléphones et ordinateurs l'application française Olvid au lieu des autres services de messagerie, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage. Cette décision est destinée à "renforcer la sécurité des échanges qui peuvent contenir des informations confidentielles", a déclaré Matignon à Reuters, confirmant des informations du journal Le Point, sans mentionner d'applications précises. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, a déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter) que son équipe et lui-même utilisaient l'application Olvid depuis juillet 2022, la qualifiant de "messagerie instantanée la plus sûre du monde". "Elle est française, certifiée par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ndlr), chiffrée, ne collecte aucune donnée personnelle", a-t-il dit à propos de l'application, ajoutant que l'ensemble du gouvernement l'utiliserait dès décembre. Quelques députés utilisent déjà l'application Olvid, a par ailleurs fait savoir l'entourage de Jean-Noël Barrot. En mars dernier, le gouvernement avait déjà annoncé l'interdiction d'applications récréatives, telles que TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d'Etat afin de "garantir (leur) cybersécurité". (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)