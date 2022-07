France: Les mesures pour le pouvoir d'achat représentent 20 milliards d'euros

PARIS (Reuters) - Le coût total pour le budget de l'Etat des nouvelles mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des Français s'élève à 20 milliards d'euros, mais il n'affectera pas le déficit public, a-t-on appris jeudi de sources gouvernementales.

L'impact de ces mesures, qui incluent la revalorisation de plusieurs prestations sociales et l'augmentation du point d'indice servant de référence à la rémunération des fonctionnaires, sera en effet compensé par des recettes fiscales supérieures aux prévisions initiales.

Le déficit devrait ainsi rester contenu à 5% du produit intérieur brut (PIB), soit le niveau prévu jusqu'à présent, explique-t-on de mêmes sources.

Dans ce cadre, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a fait savoir que le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité serait maintenu jusqu'à la fin de l'année.

"Qu'est-ce qui pénalise le plus nos compatriotes? Le logement, l'essence et l'alimentation. Sur ces trois postes nous apportons une réponse massive et immédiate", a-t-il dit.

(Reportage Leigh Thomas, version française Marc Angrand, édité par Jean Terzian et Tangi Salaün)