France : Les marchés publics réservés aux entreprises vertueuses en matière d'égalité hommes-femmes

PARIS, 8 mars (Reuters) - Les marchés publics seront désormais réservés aux entreprises vertueuses en matière d'égalité hommes-femmes, a annoncé mercredi Isabelle Rome, ministre chargée du sujet à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le gouvernement a décidé de n'autoriser l'accès aux marchés publics qu'aux entreprises respectant les obligations en matière de publication de l'index égalité professionnelle ou qui ont obtenu une note suffisante à cet index, qui prend en compte les rémunérations et les promotions, a déclaré la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances lors du compte rendu du conseil des ministres. Selon des chiffres officiels, les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 15,8% à celui des hommes. L'écart salarial entre femmes et hommes, à poste équivalent, est de 9%. Parmi les autres annonces du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2023-27) figurent le remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables pour les jeunes jusqu'à 25 ans à partir de 2024, la suppression du délai de carence en cas d'arrêt maladie lié à une fausse couche et un accès gratuit et sans ordonnance, en pharmacie, à des préservatifs féminins pour les jeunes jusqu'à 25 ans. (Reportage Elizabeth Pineau)