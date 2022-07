France: Les feux toujours pas fixés en Gironde, Macron sur place

par Myriam Rivet et Bertrand Boucey

PARIS (Reuters) - La progression des deux incendies "hors normes" qui ravagent la Gironde depuis plus d'une semaine a été "fortement limitée" mercredi avec l'amélioration des conditions météorologiques, tandis qu'Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, a évoqué "l'un des plus grands feux de notre histoire".

En déplacement à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le président de la République a salué la mobilisation d'une "formidable chaîne humaine pour battre cette bête qu'est le feu". Il a également annoncé le lancement d'un "grand chantier national" pour replanter la forêt détruite.

"Nos pompiers sont des héros", a-t-il ajouté, en soulignant un bilan "absolument exceptionnel" en l'absence de toute victime de ces incendies, qui ont entraîné l'évacuation de plus de 36.000 personnes.

"Nous savons que la saison va être longue (...) le combat n'est pas terminé", a cependant prévenu Emmanuel Macron, au sujet des risques d'incendies dans toute la France, confrontée en début de semaine à des températures caniculaires. "Tout cela montre que les semaines qui viennent vont être très dures."

En milieu de journée, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait annoncé lors du compte-rendu du conseil des ministres que le président de la République avait "demandé (...) la réquisition de deux hélicoptères civils" qui viendront "dès aujourd'hui" renforcer l'arsenal de lutte contre les incendies.

Face aux critiques de certains élus sur des moyens insuffisants, l'exécutif s'est attaché ces derniers jours à expliquer que la France, qui dispose déjà de "la plus grande flotte européenne" d'avions et d'hélicoptères équipés pour la lutte contre les incendies, a déjà augmenté les moyens de la Sécurité civile lors du précédent quinquennat et prévoit de les relever de nouveau lors du mandat en cours.

"Avant même ces incendies, nous avions des commandes d'appareils de nouvelle génération qui étaient opérationnelles", a souligné Olivier Véran, en annonçant la livraison "imminente" d'un avion bombardier d'eau et une "commande finalisée" pour deux autres appareils.

LA FRANCE A FAIT LE MAXIMUM CES DERNIÈRES ANNÉES, DIT MACRON

Emmanuel Macron a pour sa part assuré que la France disposait de "la flotte la plus moderne d'Europe" pour combattre les feux de forêt après avoir "fait le maximum ces dernières années".

"L'investissement de la nation dans sa sécurité civile a augmenté de 40% ces cinq dernières années. Donc ça n'est pas comme si nous n'avions pas prévu, remobilisé, réinvesti (...) Nous avons rééquipé, modernisé la flotte", a-t-il insisté.

Le total des surfaces brûlées par les deux incendies qui se sont déclenchés mardi dernier s'établit désormais à 20.600 hectares (contre 20.300 dans un point de situation à 23h00 mardi): 7.000 hectares à La Teste-de-Buch et 13.600 hectares à Landiras, près de Langon, précise la préfecture.

Concernant l'incendie de Landiras, dans le sud du département, au neuvième jour de sinistre, "la situation est moins défavorable", avec un feu qui "progresse moins vite", mais "elle reste compliquée", a déclaré à la presse Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon.

"À ce stade nous n'envisageons pas de nouvelles évacuations" mais "nous restons prudents", a-t-il ajouté lors d'un point de presse.

Une prudence également affichée par le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léaustic, lors d'un point de presse mercredi matin au sujet de l'incendie de La Teste, en évoquant "une nuit satisfaisante" et "une journée encourageante" en perspective.

Alors que le feu "n'a pas progressé durant la nuit", "nous sommes plutôt confiants même si nous restons vigilants et concernés" et "extrêmement prudents", a-t-il expliqué.

"C'est un feu qui est si particulier depuis le début (...) qu'on se garderait bien d'estimer que la difficulté est derrière nous", même si la situation peut "paraître plus favorable que ces derniers jours", a-t-il ajouté en précisant que les moyens humains et matériels mobilisés mardi "le seront tout autant aujourd'hui".

La situation semble également s'améliorer sur le front de l'incendie qui s'est déclaré lundi sur la commune de Brasparts, au sein du parc naturel régional d'Armorique, dans le Finistère.

"À cette heure, la progression du feu se ralentit et la situation est en cours de maîtrise", a fait savoir le préfet du Finistère sur Twitter, en précisant que près de 300 sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre face à cet incendie qui a parcouru 1.725 hectares.

(Rédigé par Myriam Rivet et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer, Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)