France : Les entreprises anticipent un ralentissement de l'inflation, selon la BdF

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les anticipations sur un an des entreprises françaises sur l'inflation se sont améliorées au quatrième trimestre, de même que se sont renforcées leurs anticipations sur des hausses des salaires, montre l'enquête trimestrielle de la Banque de France publiée mercredi. D'après le document de la banque centrale, les chefs d'entreprise interrogés prévoient que l'inflation en France s'établira à +3,5% dans un an, contre une inflation qu'ils anticipaient au troisième trimestre à +4,0%. A l'horizon trois-cinq ans, les attentes n'ont pas changé, avec une inflation anticipée à +2,5%, a indiqué la Banque de France. Les chefs d'entreprise s'attendent par ailleurs à ce que les salaires de base progressent de 3,5% au cours de l'année à venir, contre une anticipation de +3,0% au troisième trimestre, montre l'enquête. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)