France : Les émeutes du début de l'été ont coûté 730 ME aux assureurs

PARIS, 6 septembre (Reuters) - Les émeutes qui se sont produites à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet ont coûté 730 millions au secteur de l'assurance, estime France Assureurs dans un communiqué publié mercredi. La mort d'un jeune homme abattu par la police à la suite d'un refus d'obtempérer a provoqué des émeutes qui se sont étendues du 27 juin au 5 juillet, endommageant ou détruisant des bâtiments et biens publics et privés. "Deux mois après le début des émeutes, France Assureurs dresse un nouvel état des lieux. Les assureurs recensent 15.600 sinistres relatifs aux émeutes pour un coût total de 730 millions d'euros", dit le communiqué. Dans une première estimation, France Assureurs avait évalué le coût à 650 millions d'euros. Le communiqué publié mercredi indique que "les dommages aux biens des professionnels représentent 41% des déclarations de sinistres et 65% du coût total" que ceux qui ont été causés "aux biens des collectivités locales représentent 4% des déclarations de sinistres et 27% du coût total". Les dommages aux véhicules représentent quant à eux 46% des déclarations de sinistres mais seulement 6% du coût total. "Les autres dommages aux biens des particuliers représentent 9% des déclarations de sinistres et 2% du coût total." "Cette réévaluation des dommages liés aux violences urbaines de fin juin confirme le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes", a commenté Florence Lustman, présidente de France Assureurs. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)