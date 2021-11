France: Les effets de la crise sanitaire sur le niveau des élèves ont été compensés

PARIS (Reuters) - Le ministère de l'Education nationale a publié mardi les résultats des évaluations nationales de 2021 organisées en septembre dans les classes de CP, CE1 et 6e en français et en mathématiques, qui montrent que les effets de la pandémie de coronavirus sur le niveau des élèves français ont été compensés.

En CP et en CE1, les élèves ont retrouvé des niveaux de résultats équivalents voire supérieurs à ceux de la rentrée 2019, indique le communiqué. Les élèves de 6e ont, quant à eux, obtenu des résultats légèrement supérieurs à ceux de 2020.

Les évaluations se sont tenues du 13 au 24 septembre en CP et CE1 et du 13 septembre au 1er octobre en 6e. Le taux de participation a atteint plus de 99% pour les classes de primaire et 95% pour la première année de collège.

Ces évaluations ont pour objectifs d'apporter aux professeurs des repères sur les acquis de leurs élèves et pour permettre aux institutions d'estimer les effets des politiques éducatives.

