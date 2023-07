France - Les défaillances d'entreprises au plus haut depuis 2016 - Altares

France - Les défaillances d'entreprises au plus haut depuis 2016 - Altares













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 35% en glissement annuel au deuxième trimestre pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2016, avec le commerce souffrant particulièrement, montre une étude publié mercredi par le cabinet Altares. Avec 13.266 procédures ouvertes entre le 1er avril et le 30 juin, le nombre de défaillances a largement dépassé les niveaux d'avant la crise sanitaire de COVID-19, marquant son plus haut en sept ans. "Au terme de ce 2e trimestre 2023, le référentiel d'avant Covid vole en éclat. Le cap des 13.000 défaillances est nettement franchi et nous ramène à des seuils similaires à 2016, période marquée par les crises financières et européennes", a dit le directeur des études Altares, Thierry Millon, dans un communiqué. Les activités à destination des consommateurs telles que la restauration rapide (646 défaillances), l'habillement (308) ou la réparation et vente de véhicules (546), ont été les plus fortement touchées, selon le rapport. Les supérettes et supermarchés souffrent également, avec une hausse de 33%, a 269, du nombre de défaillances dans le commerce multi-rayons, qui atteint son plus mauvais bilan de la décennie. Plus de 9 procédures sur 10 concernent des très petites entreprises (TPE), précise le communiqué, ajoutant que le nombre d'emplois menacés a dépassé la barre des 55.000 pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2014. La construction (3.084 défaillances) montre également une tendance rapide à la hausse, mais sans renouer avec les seuils d'avant COVID-19, dit Altares. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)