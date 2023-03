France: Les agents d'EDF en grève vendredi dans les centrales nucléaires, selon la CGT

France: Les agents d'EDF en grève vendredi dans les centrales nucléaires, selon la CGT













Crédit photo © Reuters

PARSI (Reuters) - Les agents d'EDF dans les centrales nucléaires ont décidé de se mettre en grève dès ce vendredi pour protester contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, a annoncé la CGT Mines et Energie (FNME-CGT) à quatre jours d'une journée de mobilisation nationale. "Compte tenu du débat qui s'ouvre au Sénat sur l'article 1 concernant la suppression des régimes spéciaux (...) les agents d’EDF des centrales nucléaires se mettent en grève", a déclaré la FNME-CGT sur Twitter. "Baisse dès cet après-midi de la production d’électricité", a ajouté la Fédération nationale CGT des Mines et de l'Energie. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)