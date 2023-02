France : Légère hausse du climat des affaires dans l'industrie en février

France : Légère hausse du climat des affaires dans l'industrie en février













22 février (Reuters) - Le climat des affaires dans l'industrie en France a continué de s'améliorer en février pour le troisième mois consécutif, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par l'Insee. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur de l'industrie s'est établi à 104 en février, contre 103 en janvier, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité d'un mois sur l'autre. "Les soldes d'opinion sur la production passée et les carnets de commandes contribuent principalement à cette évolution en février", déclare l'Insee dans un communiqué. (Rédigé par Kate Entringer)