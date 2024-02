France : Légère amélioration du climat des affaires dans l'industrie en février

22 février (Reuters) - Le climat des affaires dans l'industrie en France s'améliore en février par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi? par l'Insee. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 100 points en février contre 98 points (révisé) en janvier. Cette hausse s'explique par "la bonne tenue des soldes d'opinion sur la production prévue et les carnets de commandes, globaux comme étrangers", détaille l'institut des statistiques. Les analystes interrogés Reuters tablaient sur 99 points en février. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz et Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)