France : Le taux de chômage recule légèrement au T4, à 7,2%

France : Le taux de chômage recule légèrement au T4, à 7,2%













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) a légèrement reculé au quatrième trimestre en France (hors Mayotte), pour s'établir à 7,2%, son plus bas niveau depuis 2008, selon les données publiées mardi par l'Insee. Le taux de chômage est inférieur de 0,3 point à son niveau d'un an auparavant, et de 1,0 point à son niveau d'avant la crise sanitaire fin 2019, précise l'Insee dans un communiqué. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,3%. Le taux de chômage en France oscillait depuis le quatrième trimestre 2021 entre 7,3% et 7,4%. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)