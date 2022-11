France : Le taux de chômage quasi stable au T3, à 7,3%

PARIS, 15 novembre (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté quasi stable au troisième trimestre en France (hors Mayotte), affichant une baisse de 0,1 point sur la période pour s'établir à 7,3%, selon les données publiées mardi par l'Insee.

Cette baisse de 0,1 point observée sur la période juillet-septembre s'inscrit dans la marge d'erreur de cette estimation "à plus ou moins 0,3 point près" du niveau du taux de chômage.

A ce niveau de 7,3% (en recul de 0,7 point par rapport à celui du troisième trimestre 2021 et inférieur de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire, fin 2019), le taux de chômage en France s'avère conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters et se maintient à un plus bas depuis début 2008.

Le taux de chômage en France oscille entre 7,3% et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)