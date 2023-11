France : Le taux de chômage monte au troisième trimestre - Insee

(Bien lire 2,3 millions au deuxième paragraphe) PARIS, 15 novembre (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 0,2 point au troisième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,4%, selon les données publiées mercredi par l'Insee. Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté par rapport au trimestre précédent (+64.000 personnes), à 2,3 millions de personnes. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)