France : Le taux de chômage est resté stable au T4 2023

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté stable au quatrième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,5%, selon les données publiées mardi par l'Insee. Les données du troisième trimestre ont été révisées à 7,5%, contre 7,4% précédemment annoncé. Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté par rapport au trimestre précédent (+ 29.000 personnes), à 2,33 millions de personnes. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage de 7,4% au quatrième trimestre 2023. (Rédigé par Gaëlle Sheenan, Clément Martinot et Diana Mandiá ; édité par Zhifan Liu)