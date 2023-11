France : Le taux de chômage est remonté au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 0,2 point au troisième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,4%, selon les données publiées mercredi par l'Insee. Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté par rapport au trimestre précédent (+64.000 personnes), à 2,3 millions de personnes. Le chômage augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,1 points), indique l'Insee dans un communiqué. Sur le deuxième trimestre 2023, le taux de chômage est inchangé à 7,2%. "C'est la conséquence du ralentissement de l'économie en Europe et de l'économie mondiale", a commenté sur CNews et Europe 1 le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, après la publication des chiffres, rappelant que le gouvernement vise un taux de chômage à 5% d'ici 2027. "Notre modèle social aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage", a ajouté le ministre qui estime que des réformes sont nécessaires, notamment concernant la mobilité des salariés, l'accélération des formations et les indemnités chômage. (Rédigé par Corentin Chappron et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)