France : Le Smic sera revalorisé de 2,19% en mai

PARIS (Reuters) - Le Smic horaire sera revalorisé au 1er mai de 2,19% et passera à 11,52 euros brut, soit une hausse de 25 centimes par rapport à sa valeur actuelle, a annoncé vendredi le ministère du Travail. Le Smic brut mensuel atteindra ainsi 1.747,20 euros, soit une hausse de 37,92 euros brut par mois. En net, il s'élèvera à 1.383,08 euros, soit une augmentation mensuelle de 30,01 euros. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)