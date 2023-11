France: Le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué à son insu une députée, mis en examen

PARIS (Reuters) - Le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, a été mis en examen pour "administration à l’insu d’(une personne) d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention et usage de substances classés comme stupéfiants", a déclaré vendredi à Reuters son avocat, Rémi-Pierre Drai, confirmant les informations de Franceinfo. Sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau est accusé par la députée du même département Sandrine Josso de l'avoir droguée lors d'une soirée passée dans l'appartement de l'élu. Plusieurs médias ont fait état d'examens toxicologiques positifs réalisés sur le sénateur, ce que sa défense conteste. "Les résultats démontrent au contraire que Joël Guerriau est négatif à toutes les substances illicites", indique Rémi-Pierre Drai. Placé sous contrôle judiciaire "très léger", Joël Guerriau a interdiction de rencontrer Sandrine Josso, présentée comme "une collègue de travail et amie de longue date" par l'avocat du sénateur. Le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous contrôle judiciaire de Joël Guerriau avec interdiction de se rendre au domicile de la victime et interdiction d’entrer en contact avec les victimes et témoins. (Zhifan Liu)