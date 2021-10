France: Le secteur financier peut mieux faire sur les énergies fossiles, selon un rapport

PARIS (Reuters) - Les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de gestion opérant en France doivent améliorer la fiabilité et la transparence des informations qu'elles publient sur leur exposition aux énergies fossiles, estiment mardi les deux principaux organismes de tutelle du secteur.

Dans leur rapport annuel de suivi des engagements climatiques des acteurs de la place parisienne, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), saluent les progrès réalisés par les institutions financières en matière de politique "charbon" mais regrette des niveaux d'ambition "encore hétérogènes" et notent que les préconisations formulées l'an dernier sont "encore peu appliquées".

Elles énumèrent aussi des recommandations visant à renforcer les prises de position sur les hydrocarbures.

"Concernant le pétrole et le gaz, les politiques, encore peu développées chez les acteurs non bancaires, se concentrent généralement sur certaines énergies non conventionnelles; elles restent souvent imprécises et couvrent des périmètres variés", explique ainsi le rapport.

L'AMF et l'ACPR évoquent ainsi des estimations d'exposition au pétrole et au gaz "encore très fragiles" et jugent que les acteurs de la place doivent "accélérer les travaux pour pouvoir rendre compte de façon robuste et transparente de leurs expositions aux énergies fossiles".

A titre d'exemple, le chapitre consacré aux sociétés de gestion regrette que les indicateurs retenus par celles-ci soient parfois remplacés par un indicateur subjectif, comme la mention d'un volume "significatif" de combustibles, ou que les politiques annoncées ne retiennent pas toutes les mêmes définitions géographiques (pour l'Arctique notamment) ou techniques (pour les eaux "profondes" ou le pétrole "lourd").

Sur la base des déclarations recueillies par l'AMF et l'ACPR, l'exposition de la place au pétrole et au gaz représentait en 2020 environ 193 milliards d'euros pour les banques et un peu moins de 30 milliards pour les assurances.

(Reportage Marc Angrand)