France: Le secteur agroalimentaire accepte de renégocier les prix - Le Maire

PARIS (Reuters) - Les entreprises de l'industrie agroalimentaire ont accepté de rouvrir des négociations sur les prix avec la grande distribution plus tôt que prévu, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, selon lequel ces discussions permettront de "casser la spirale inflationniste". "Il y aura des renégociations anticipées sur l'agroalimentaire", a dit Bruno Le Maire lors d'un déplacement dans le Loiret, après une réunion à Bercy avec des représentants du secteur. "Ça veut dire que les prix vont être renégociés à la baisse et de manière anticipée, donc nous pouvons casser la spirale inflationniste", a-t-il ajouté. Aux termes de la loi, les industriels et les distributeurs négocient les prix une fois par an. Après les dernières négociations, les enseignes de la grande distribution avaient néanmoins accepté en mars à la demande du gouvernement de réduire pendant trois mois leurs marges sur une sélection de produits de leur choix afin de contenir la hausse des prix des biens de consommation courante. Bruno Le Maire avait alors précisé qu'un point serait fait en juin et qu'il serait demandé aux industriels de renégocier leurs prix avec la grande distribution. Soupçonnant les acteurs du secteur agroalimentaire de ne pas jouer le jeu, le ministre de l'Economie les a menacés jeudi dernier de recourir à des taxes pour récupérer d'éventuelles "marges indues" s'ils n'acceptaient pas de renégocier leurs prix avec la grande distribution. "Personne ne fuit ses responsabilités", a déclaré mercredi Richard Panquiault, président de l'Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec), l'un des représentants du secteur agroalimentaire, aux journalistes devant Bercy. "Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas se réfugier derrière la loi pour dire 'non monsieur, je ne viendrai pas discuter'." L'inflation sur un an en France a continué d'accélérer en avril, à 5,9% contre 5,7% en mars. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 15,9% sur un an en mars, selon les dernières données disponibles. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)