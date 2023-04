France : Le rythme de l'inflation continue d'accélérer sur un an en avril

PARIS, 28 avril (Reuters) - Le rythme de l'inflation a continué d'accélérer en France sur un an en avril mais il a légèrement ralenti par rapport à mars, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 5,9% sur les douze mois à fin avril, contre 5,7% à fin mars. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité. D'un mois sur l'autre cependant, la hausse des prix a ralenti, à +0,6% après +0,9% en mars. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit quant à lui en hausse de 6,9% sur un an à fin avril (contre 6,7% à fin mars), au dessus des attentes à 6,6%. L'inflation IPCH ralentit également en rythme mensuel, à +0,7%, contre +1,0% en mars. Les prix de l'alimentation, très scrutés en cette période de flambée inflationniste, devraient avoir ralenti en avril par rapport au mois précédent, indique l'Insee, du fait notamment d'un repli des prix des produits frais, tout comme ceux des produits manufacturés et du tabac. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)