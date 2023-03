France : Le rythme de l'inflation a ralenti en mars à 5,6%

France : Le rythme de l'inflation a ralenti en mars à 5,6%













PARIS, 31 mars (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti en mars en France, en raison notamment d'un recul des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 5,6% sur les douze mois à fin mars, contre 6,3% à fin février. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +5,5%. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit quant à lui en hausse de 6,6% sur un an à fin mars (contre 7,3% à fin février), un niveau légèrement au-dessus des attentes à 6,5%. Sur un mois, l'inflation calculée aux normes françaises a augmenté de 0,8% et l'IPCH de 0,9%, contre 1,0% et 1,1% respectivement en février. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)