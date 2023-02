France: Le Rassemblement National dépose une motion de censure

PARIS (Reuters) - Marine Le Pen, qui préside le groupe du Rassemblement National (RN) à l'Assemblée nationale, a annoncé mercredi le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, en reprochant à ce dernier de ne pas avoir créé les conditions d'un débat sur le report de l'âge de départ à la retraite. La Constitution accorde un délai de deux semaines aux députés pour examiner un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), texte dans lequel est inséré le projet de réforme des retraites du gouvernement, soit jusqu'à vendredi à minuit. Or, les milliers d'amendements déposés par l'opposition, notamment de gauche, ont très fortement ralenti les débats, au point qu'il n'apparaît plus envisageable que les députés aient le temps de se pencher sur le septième des 20 articles du projet de loi, prévoyant le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. "Alors que le délai constitutionnel va toucher à sa fin, il apparaît clairement qu'aucun vote ne sera possible sur l'article 7, pivot du texte, et encore moins sur l'ensemble du projet de loi", dénoncent Marine Le Pen et les 87 élus du RN dans leur motion de censure. Cette initiative du groupe d'extrême droite intervient au lendemain du rejet par les députés, par 256 voix contre 203, de l'article 2 du projet de loi, qui prévoyait la création d'un "index seniors", outil censé favoriser l'emploi des travailleurs âgés de plus de 55 ans. En cas de mobilisation similaire de l'opposition lors du vote de la motion de censure, la Première ministre Elisabeth Borne, qui ne dispose que d'une majorité relative, serait contrainte de présenter la démission de son gouvernement. "Nous déposons cette motion de censure pour permettre une sorte de référendum parlementaire, pour permettre aux députés de dire très clairement s'ils sont pour ou s'ils sont contre cette réforme", a déclaré Marine Le Pen aux journalistes présents à l'Assemblée. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)