France : Le ralentissement de l'activité manufacturière s'est poursuivi en juillet

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secteur manufacturier français s'est encore contracté en juillet par rapport à juin, bien que le ralentissement n'ait pas été aussi important qu'initialement prévu, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats publiés mardi. L'indice s'est établi à 45,1 en juillet, contre une estimation initiale de 44,5 et 46,0 en juin. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Le secteur manufacturier français a encore ralenti en juillet: la production a baissé à un rythme rapide, les nouvelles commandes ont poursuivi leur chute, et les producteurs ont supprimé des emplois au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie de COVID-19", explique Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "La mauvaise situation sur les commandes laisse présager des temps difficiles pour le secteur industriel français. Nous voyons des risques accrus de dégradation de nos prévisions de PIB pour le troisième trimestre, qui sont encore légèrement positives", a-t-il ajouté. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)