France: Le projet de loi immigration approuvé par les députés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le projet de loi du gouvernement sur l'immigration a été approuvé mardi par les députés, à 349 voix contre 186, ouvrant la voie à une promulgation par le président Emmanuel Macron et à l'entrée en vigueur d'un texte qui aura mis l'exécutif en grandes difficultés. Plus tôt dans la journée, les sénateurs avaient déjà voté en faveur du texte remanié en commission mixte paritaire (CMP). Les députés avaient rejeté le 11 décembre une première version du texte, obligeant le gouvernement à recourir à une CMP pour trouver un accord sur un projet de loi crucial pour l'exécutif. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean Terzian)