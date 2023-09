France : Le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% en 2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le prix de l'électricité en France n'augmentera pas de plus de 10% sur l'ensemble de l'année 2024, a assuré vendredi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. "Nous allons retirer progressivement ce bouclier énergétique, mais (...) le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% au 1er février et sur l'ensemble de l'année 2024", a déclaré Agnès Pannier-Runacher à Europe 1. Le gouvernement a augmenté les tarifs de l'électricité de 10% le 1er août dans le cadre d'une sortie progressive du "bouclier tarifaire" mis en place pour limiter les hausses dues à la crise énergétique européenne, sur fond de guerre en Ukraine et de faible disponibilité du parc nucléaire français. La hausse avait été auparavant plafonnée à 15% au 1er février 2023 alors que, selon les calculs de la Commission de régulation de l'énergie, ils auraient dû bondir de 99% à cette échéance. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)