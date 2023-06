France: Le prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027 mais "recentré"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé lundi la prolongation jusqu'en 2027 du dispositif de prêt à taux zéro, qui sera néanmoins "recentré", dans le cadre d'un plan destiné à résoudre la crise du logement en France. Ce prêt, accordé sous conditions de ressources, devait initialement prendre fin le 31 décembre de cette année. "Le prochain projet de loi de finances proposera un nouveau prêt à taux zéro jusqu'en 2027", a annoncé Elisabeth Borne lors d'une conférence de presse à l'occasion du conseil national de la refondation sur le logement. "Il sera recentré sur les logements collectifs neufs en zone tendue et sur l'ancien sous conditions de rénovation dans les zones détendues", a-t-elle précisé. Selon Elisabeth Borne, cette mesure représente "un effort de 600 millions d'euros par an pour favoriser l'accès à la propriété" des Français. (Rédigé par Blandine Hénault)