France: Le port du masque rendu obligatoire aux enfants dès 6 ans à partir de lundi

PARIS (Reuters) - L'obligation du port du masque sera étendue aux enfants dès l'âge de six ans, et non plus 11 ans, dans certains lieux publics à partir de lundi pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, selon un décret publié samedi au Journal officiel.

Les enfants de 6 à 10 ans devront porter un masque notamment dans les lieux recevant du public, les transports en commun, les établissements sportifs - sauf lors de la pratique d'un sport - ou encore les lieux de culte.

La France a fait état vendredi de 232.200 nouveaux cas confirmés de coronavirus en l'espace de vingt-quatre heures, un nouveau record, alors que le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux, continue de se propager rapidement.

Le président Emmanuel Macron a déclaré lors de ses voeux aux Français pour 2022 que les semaines à venir seraient difficiles en raison de la pandémie, après une année 2021 à nouveau marquée par la crise sanitaire.

(Rédigé par Laetitia Volga)