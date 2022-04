France : Le plein emploi doit être une réalité dans 5 ans, dit Le Maire

PARIS, 22 avril (Reuters) - Le plein emploi doit être une réalité en France à la fin du prochain quinquennat, a déclaré vendredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur BFM TV et RMC, à deux jours du second tour de l'élection présidentielle. (Rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey)