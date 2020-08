France: Le plan de relance dévoilé le 3 septembre, 2 milliards d'euros pour la culture, dit Castex

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi que le plan de relance de l’économie française, d’un montant de 100 milliards d’euros, serait présenté le 3 septembre.

"Il sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre", a déclaré Jean Castex sur France Inter en précisant que ce plan était "absolument bouclé" et que le gouvernement avait déjà pris des mesures de soutien à l'activité depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Alors que les finances publiques ont déjà été lourdement mises à contribution pour faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus et que l’équation budgétaire s’annonce une nouvelle fois très complexe, le chef du gouvernement a réaffirmé qu’"il n’y aura pas de hausse d’impôt, ça c’est clair".

Au-delà des 40 milliards d’euros issus du plan de relance européen, le gouvernement compte sur la reprise de l’activité pour redresser la situation.

"La philosophie qui est la nôtre, c’est de réhabiliter le travail. C’est par le travail aussi qu’on retrouvera des marges de manoeuvre", a noté Jean Castex, interrogé sur une éventuelle invitation lancée aux Français à "travailler plus".

Le chef du gouvernement a souligné que "la priorité numéro un de ce plan (est de) créer le plus possible d’emplois et de travail".

Le Premier ministre a en particulier annoncé une aide exceptionnelle de deux milliards d'euros pour le secteur culturel, dont il doit rencontrer des représentants jeudi après-midi avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"Dans le plan de relance (...) la culture au sens large bénéficiera d’une dotation exceptionnelle de deux milliards d’euros", a-t-il dit.

Avec cette enveloppe, le gouvernement compte compenser la perte de recettes d’un secteur dont l’activité est encore fortement pénalisée par les contraintes sanitaires.

"La priorité c’est que tout ça reprenne", a souligné Jean Castex.

Pour autant, le chef du gouvernement a annoncé une restriction supplémentaire sur l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, qui ne pourront plus désormais faire l’objet d’une dérogation préfectorale "dans les départements rouges, c’est-à-dire où il y a une forte circulation virale".

Les préfets conserveront la possibilité d’interdire des rassemblements de moindre affluence.

"Ce n’est pas parce qu’on ne peut plus déroger au-delà qu’on ne peut pas aussi abaisser la jauge : c’est du cas par cas", a précisé Jean Castex.

(Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)