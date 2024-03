France : Le PIB révisé légèrement en hausse au T4

France : Le PIB révisé légèrement en hausse au T4













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La croissance de l'économie française a été légèrement révisée à la hausse au quatrième trimestre 2023, en parallèle de la consommation des ménages, selon des données définitives publiées jeudi par l'Insee. Sur les trois mois à décembre, le produit intérieur brut (PIB) de la France est ressorti à +0,1%, contre une estimation initiale de 0,0% et après une stabilité sur la période juillet-septembre. Sur l'année 2023, le PIB de la France a progressé en moyenne de 0,9%, confirmant la première estimation de l'Insee, contre un gain de 2,5% en 2022 et une croissance de 6,4% en 2021. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)