France : Le PIB a encore stagné au T4 2023

(Actualisé avec précisions) PARIS, 30 janvier (Reuters) - L'économie française a stagné au quatrième trimestre 2023 dans un contexte de faiblesse de la demande intérieure, montre la première estimation publiée mardi par l'Insee. Selon l'institut, le PIB de la France a progressé en moyenne de 0,9% sur l'année 2023, contre un gain de 2,5% en 2022 et une croissance de 6,4% en 2021. Sur les trois mois à décembre, le produit intérieur brut (PIB) de la France est ressorti à 0,0% après un taux similaire sur la période juillet-septembre (révisé de -0,1%). Le taux de croissance du quatrième trimestre est conforme aux anticipations des économistes interrogés par Reuters. La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué négativement à la croissance du PIB sur les trois derniers mois de 2023 avec un recul de 0,1 point après +0,4 point au troisième trimestre, tandis que la consommation des ménages a accusé un repli de 0,1% après +0,5%. Le commerce extérieur a en revanche rebondi au quatrième trimestre, contribuant positivement à la croissance du PIB, avec une hausse de 1,2 point après -0,1 point au troisième trimestre. Les importations ont diminué (-3,1% après -0,4%), tandis que les exportations sont ressorties quasiment stables (-0,1 % après -0,6%). L'essentiel de la croissance enregistrée en 2023 provient du deuxième trimestre, où le PIB a atteint 0,7%, l'activité ayant été stable sur le reste de l'année. À l'issue du quatrième trimestre 2023, l'acquis de croissance pour 2024 s'élève à +0,1%, a précisé l'Insee. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)