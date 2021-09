France: Le Pen recule dans les intentions de vote, Zemmour et Mélenchon montent, selon un sondage de l'institut Harris Interactive

PARIS (Reuters) - Marine Le Pen continue de baisser dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2022 en France et voit son avance se réduire sur Eric Zemmour, susceptible de la concurrencer auprès de son électorat, montre un sondage de l'institut Harris Interactive pour Challenges publié mardi.

Emmanuel Macron reste largement en tête des intentions de vote pour le premier tour, avec entre 23% et 26% selon les différentes configurations testées, mais les écarts se resserrent derrière le président de la République.

Marine Le Pen, son adversaire du second tour en 2017, perd deux points à 16% et n'en compte plus que deux d'avance sur Xavier Bertrand, stable, et trois sur Eric Zemmour, qui progresse pour sa part de deux points.

Le journaliste-essayiste n'est pas officiellement candidat mais multiplie les interventions médiatiques pour exposer sa vision politique basée sur la dénonciation de l'immigration et laisser entendre qu'il compte se présenter à la présidentielle du printemps prochain.

Eric Zemmour devancerait même Valérie Pécresse (12%) si cette dernière était la candidate de la droite à la place de Xavier Bertrand.

"Cette progression s’expliqu(e) notamment par l’attrait croissant qu’il suscite auprès des électeurs de droite et surtout du RN", le Rassemblement national de Marine Le Pen, souligne Harris.

A gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a débattu jeudi dernier à la télévision avec Eric Zemmour, gagne lui aussi deux points à 13%.

La socialiste Anne Hidalgo recueillerait 7% et Yannick Jadot, tout juste désigné candidat par Europe Ecologie Les Verts (EELV), 6%.

Cette enquête a été réalisée en ligne du 24 au 27 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.379 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 1.048 personnes inscrites sur les listes électorales.

