France : Le nouveau bonus aidera les EV européens, mais à la marge

Renault ne rapatriera pas Spring, MG songe à produire en Europe par Gilles Guillaume et Leigh Thomas PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les nouvelles règles du bonus électrique français, publiées mercredi au Journal officiel, devraient exclure de l'aide publique plusieurs modèles fabriqués en Chine au nom du bilan CO2 de leur cycle de production, mais sans permettre encore aux Européens de combler totalement leur retard de compétitivité. La liste des voitures éligibles au nouveau bonus, compris actuellement entre 5.000 et 7.000 euros, et les éventuelles dérogations, seront connues dans moins de trois mois. Le gouvernement a modifié les règles d'attribution de cette enveloppe d'un milliard d'euros par an pour réduire les importations de carbone et soutenir les constructeurs français et européens. Les autorités en Europe estiment que les modèles chinois sont moins chers de 20% environ à leurs homologues européens. Pour des voitures à moins de 25.000 euros, le bénéfice exclusif d'un bonus de 5.000 euros permettrait de revenir à parité avec la concurrence, mais ces modèles se font encore attendre. Il faudra ainsi patienter jusqu'en 2024 pour que deux best-sellers potentiels de la catégorie des citadines "abordables", la Citroën e-C3 de Stellantis, fabriquée en Slovaquie, et la R5 de Renault, assemblée en France, débarquent sur le marché. D'ici là, la plupart des modèles chinois ou fabriqués en Chine resteront plus compétitifs, même sans bonus. Démarrant à 30.000 euros, la MG4 du groupe SAIC demeurerait moins chère que la Renault Mégane, un autre modèle du segment compact, qui débute à 38.000 euros - donc 33.000 après le bonus de base. Quant à la petite Dacia Spring du groupe Renault, fabriquée en Chine, son prix de départ ressort à 20.800 euros hors bonus, juste au-dessus des 20.200 après bonus de la Renault Twingo fabriquée en Slovénie, un modèle en fin de vie. "Les marques chinoises devraient représenter environ 10% des ventes de véhicules électriques en 2024. Si la plupart d'entre elles sont concernées par l'absence de bonus, cette part pourrait baisser autour de 7-8%", commente Lorraine Morard, analyste prévisions des ventes chez S&P Global Mobility. Le durcissement du bonus ferait ainsi stagner la part de marché des marques chinoises par rapport à 2023. Les modèles européens pourraient alors en profiter, sauf si les nouvelles règles font caler l'ensemble du marché. "Pour le moment, nous nous attendons à un impact général de réduction de la croissance des véhicules électriques en 2024", ajoute Lorraine Morard. L'instauration du nouveau bonus modifiera aussi la trajectoire des ventes de la fin de l'année et du début de l'an prochain car elle devrait doper les commandes passées jusqu'au 15 décembre, date du changement de règles. UNE PRIME A LA RELOCALISATION ? Autre argument avancée par le gouvernement français, sur le modèle de l'IRA américain, la perte du bonus pourrait inciter certains constructeurs à rapatrier des fabrications sur le sol européen pour regagner des points en terme de bilan carbone, mais tous n'y sont pas prêts. Interrogé au salon de l'automobile de Munich, début septembre, le directeur général de Renault avait semblé fermer à la porte à une relocalisation de la Spring. "Si je l'amène en Europe, elle va être encore moins compétitive, on va dire qu'elle est trop chère", avait-il dit à des journalistes. Dans une note, la société d'étude EuroIntelligence estime au contraire que Tesla, dont le modèle Y est depuis le début de l'année la voiture électrique la plus vendue en France devant la Spring, la Peugeot e-208 et la Fiat 500e, pourrait répondre à l'évolution du bonus en transférant une partie de sa production de Chine vers l'Europe. "Mais ce n'est qu'une photo instantanée. Pour la suite, l'essentiel de la demande en voitures électriques se portera sur des véhicules plus petits, un segment actuellement dominé par la Chine", ajoute EuroIntelligence. Sur les sept premiers mois de 2023, la Chine a plus que doublé le nombre de ses véhicules électrifiés - électriques et hybrides - exportés à travers le monde, à 903.038 unités. La Commission européenne, qui a ouvert une enquête sur la manière dont la Chine subventionne ses exportations, estime que cette offensive va aller croissant et que la part de marché des voitures électriques chinoises en Europe pourrait doubler en 2025 pour atteindre 15%. "La transition énergétique doit permettre de créer des usines et des emplois industriels sur notre territoire", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, citée dans un communiqué publié lundi à l'occasion de la présentation du nouveau bonus. "En imposant un critère environnemental sur le bonus écologique et le leasing social, nous donnons un avantage aux entreprises françaises et européennes qui font l'effort de diminuer leur empreinte environnementale." Haojie Guo, PDG de MG Motor France, a annoncé dès juillet que que SAIC préparait l'implantation prochaine d'une usine sur le sol européen. "Le groupe SAIC Motor, propriétaire de MG Motor, est actuellement en phase d'évaluation pour choisir un site au sein de l'Union Européenne et communiquera à ce sujet une fois l'emplacement choisi", a-t-il déclaré dans un communiqué. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)