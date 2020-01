France : Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,7% au 4e trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre de demandeurs d'emploi en "catégorie A" a reculé de 1,7% au quatrième trimestre 2019 en France métropolitaine, soit une baisse de 3,1% sur un an, selon les données publiées lundi par le ministère du Travail (Dares).

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi a ainsi reculé de 55.700, à 3.308.800 millions de personnes.

Au cours des trois derniers mois, la baisse est particulièrement sensible chez les moins de 25 ans (-2,2%). Elle est en revanche plus timide pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus (-0,9%).

En incluant les départements et régions d'outre-mer, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'élève à 3.553.700 millions (-1,7% sur le trimestre et -3,3% sur un an).

(Simon Carraud, édité par Bertrand Boucey)