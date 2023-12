France : Le niveau de risque de grippe aviaire passe à "élevé"

PARIS, 5 décembre (Reuters) - Le niveau de risque d'influenza aviaire, dite grippe aviaire, en France a été relevé de "modéré" à "élevé", selon un arrêté paru mardi au Journal officiel. Cet arrêté en date de lundi "est pris suite à la mise en évidence d'une dynamique d'infection dans l'avifaune sauvage migratrice et de foyers en élevage dans les pays voisins et sur le territoire métropolitain", est-il écrit. La France a déclaré la semaine dernière avoir détecté un premier foyer épidémique de grippe aviaire cette saison dans un élevage dans le Morbihan. Lundi, la Belgique a signalé un foyer de grippe aviaire dans un élevage à Dixmude, non loin de la frontière avec la France. Le niveau de risque élevé implique que toutes les volailles soient gardées à l'intérieur des exploitations sur l'ensemble du territoire et que des mesures de sécurité supplémentaires soient prises pour éviter la propagation de la maladie. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Sybille de La Hamaide, Gus Trompiz, édité par Bertrand Boucey)