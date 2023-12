France : Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné

France : Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, après le conseil des ministres. "Je vous confirme la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau", a dit Olivier Véran, confirmant une information du journal Le Monde. Le ministre de la Santé, issu de l'aile gauche du gouvernement, souhaite ainsi protester contre la loi immigration adoptée la veille au Parlement dans une version durcie par la droite, selon Le Monde. La ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, assurera l'intérim, a indiqué Olivier Véran. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)