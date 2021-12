France : Le ministère des Armées commande à Airbus 169 hélicoptères "Guépard"

PARIS (Reuters) - La ministre française des Armées, Florence Parly, a officialisé mercredi la commande à Airbus Helicopters de 169 hélicoptères interarmées légers "Guépard" qui remplaceront à partir de 2027 cinq types d'hélicoptères utilisés actuellement par l'armée de Terre, l'armée de l'Air et la Marine.

Cette commande prévue dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) était attendue depuis 2019 et avait été avancée à cette date à 2021 au lieu de 2022.

Elle représente au total un montant de 10 milliards d'euros, en comptant le développement et la livraison des appareils, la fourniture du système de soutien et de formation et la maintenance pendant dix ans, a précisé le ministère des Armées dans un communiqué.

Le "Guépard", programme lancé en 2017 par l'ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, est une version dérivée de l'hélicoptère civil H160 d'Airbus.

Il est conçu pour effectuer toutes sortes de missions - combat, renseignement, transport - et remplacer progressivement les appareils existants, dont certains sont en service depuis plus de quarante ans, comme l'a relevé Florence Parly sur Twitter.

Selon le ministère des Armées, la commande de ces Guépard permettra de sécuriser l'activité du site d'Airbus Helicopters de Marignane (Bouches-du-Rhône) pendant les quinze prochaines années et de pérenniser plus de 2.000 emplois en France.

(Reportage Matthieu Protard, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)