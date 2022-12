France: Le gouvernement versera en 2023 une indemnité carburant ciblée de 100 euros, dit Borne

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français va mettre en place une nouvelle "indemnité carburant" de 100 euros versée en début d'année prochaine à environ 10 millions de personnes ayant besoin de leur voiture pour aller travailler, a annoncé mercredi la Première ministre Elisabeth Borne.

"A partir de l'an prochain on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, donc c'est 100 euros (...) et ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12.000 kilomètres par an, qui est la moyenne de ce que font les Français", a déclaré Elisabeth Borne sur RTL.

Cette aide ciblée et ponctuelle, mise en place pour succéder à la remise à la pompe passée de 30 à 10 centimes d'euros par litre mi-novembre et vouée à l'extinction à la fin de l'année, concernera à peu près la moitié des ménages, soit 10 millions de personnes, a précisé la cheffe du gouvernement. Elle n'est pas limitée à une seule personne par ménage mais est individualisée.

Après les critiques ayant notamment visé ces derniers mois la complexité des aides mises en place pour aider les entreprises à faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a défini un "dispositif très simple" pour cette nouvelle aide ciblée sur les plus modestes, a affirmé la Première ministre.

Il suffira de fournir une déclaration sur l'honneur attestant "que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail" et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule et "vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque", a expliqué la cheffe du gouvernement.

Le coût de cette mesure pour les finances publiques s'élèvera à environ un milliard d'euros, a dit Elisabeth Borne.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)