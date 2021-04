France: Le gouvernement abaisse à 5% sa prévision de croissance pour 2021, déclare Le Maire au JDD

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a revu sa prévision de croissance économique pour 2021 à 5% contre 6% estimé précédemment en raison du nouveau confinement national entré en vigueur ce samedi, déclare le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dans un entretien au JDD.

Les nouvelles mesures, qui limitent les déplacements et prévoient la fermeture des établissements scolaires et de 150.000 commerces pour un mois, "auront un impact sur l’économie française", indique-t-il. "Nous allons donc réviser notre croissance de 6?% à 5?% pour 2021".

"Cette estimation est à la fois sincère et prudente", ajoute le ministre.

Bruno Le Maire indique que les commerçants devant fermer leurs magasins bénéficieront, au même titre que les restaurateurs, d'une aide jusqu’à 200.000? euros par mois au titre du fonds de solidarité.

Une partie de leurs stocks d'invendus sera indemnisée et les entreprises ayant des loyers élevés pourront bénéficier d'une prise en charge d'un montant maximum de 10 millions d'euros.

"Pour le mois d'avril, le coût total des aides est estimé à 11? milliards d’euros", indique Bruno Le Maire.

"La promesse présidentielle du 'quoi qu’il en coûte' sera tenue. Elle nous permettra de rebondir plus vite et plus fort lorsque les restrictions sanitaires seront levées", assure le ministre.

Bruno Le Maire réitère par ailleurs ses appels à débloquer rapidement le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, qu'il appelle à mettre en oeuvre "sans délai".

"La France devait recevoir 5? milliards en juillet. Il est hélas peu probable que nous recevions cette somme à cette date", annonce le ministre.

Interrogé sur le fait de savoir si la France avait besoin d'un nouveau plan de relance national, Bruno Le Maire répond: "La priorité est de continuer à décaisser rapidement les 100 ?milliards d’euros du plan de relance actuel pour que les Français en voient le bénéfice concret sur leur territoire et sur l’emploi".

"Quel est mon objectif?? Que la moitié du plan de relance soit dépensée d’ici à la fin de l’année. Nous ferons le point à ce moment-là".

(Blandine Hénault)