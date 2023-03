France : Le déficit public ramené à 4,7% du PIB en 2022

PARIS, 28 mars (Reuters) - Le déficit public français a représenté l'an dernier 4,7% du produit intérieur brut (PIB), contre 6,5% en 2021, tandis que la dette publique a été ramenée à 111,6% du PIB, après 112,9% l'année précédente, montrent les données publiées mardi par l'Insee. Le déficit, qui s'est contracté à 124,9 milliards d'euros contre 162 milliards en 2021, est inférieur aux prévisions du gouvernement, qui l'attendait à 5% du PIB, grâce notamment à de bonnes rentrées fiscales. La dette publique est restée en deçà du seuil symbolique de 3.000 milliards d'euros, à 2.950 milliards. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)