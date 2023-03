France: Le déficit public 2022 devrait s'établir à 4,8% du PIB, selon Les Echos

PARIS (Reuters) - Le déficit public de la France en 2022 devrait s'établir à 4,8% du produit intérieur brut (PIB), voire moins, soit en dessous de la prévision de 5% du gouvernement, ont rapporté lundi Les Echos, à la veille de la publication des données officielles. Le ministère des Finances n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat. La dette ne devrait en outre pas dépasser le seuil symbolique des 3.000 milliards d'euros. (Rédigé par Leigh Thomas, Bertrand Boucey et Jean Terzian)