France: Le déficit de la Sécurité sociale à plus de 41 milliards d'euros en 2020, dit Darmanin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre 41 milliards d'euros cette année en France en raison de la crise du coronavirus, soit un niveau jamais atteint, a déclaré mercredi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, dont les propos ont été rapportés par la commission des Affaires sociales du Sénat devant laquelle il s'exprimait.

Le précédent record, 28 milliards d'euros, avait été établi en 2010, dans le sillage de la crise financière de 2008. En 2019, le déficit de la Sécurité sociale (régime général + fonds de solidarité vieillesse FSV) était de 1,9 milliard d'euros.

Ce niveau de déficit du régime général et du FSV est inédit, a-t-on confirmé dans l'entourage du ministre, et sa dégradation s'explique principalement par un net recul des recettes, estimé à près de 31 milliards d'euros, et par un accroissement de l'ordre de 8 milliards des dépenses par rapport à l'objectif fixé pour cette année.

"Les membres de la commission ont pris acte de ces chiffres encore provisoires et 'optimistes' selon le ministre de l’Action et des Comptes publics", rapporte pour sa part la commission.

"Ils reflètent le caractère extraordinaire de la situation créée par l’épidémie de COVID-19 et le rôle d’amortisseur que jouent pleinement les administrations de sécurité sociale dans ce contexte, tant vis-à-vis des assurés sociaux que des employeurs", ajoute-t-elle dans un communiqué.

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)