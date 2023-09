France : La vente de carburant à perte entrera en vigueur le 1er décembre

PARIS (Reuters) - Annoncée ce weekend par la Première ministre Elisabeth Borne, la vente à perte de carburant devrait entrer en vigueur dès le 1er décembre pour une période de six mois, a précisé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre, elle durera six mois. C'est la proposition que l'on fera aux parlementaires, et ça permettra de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers en France", a déclaré Bruno Le Maire au micro de France 2. Elisabeth Borne a annoncé ce weekend dans le Parisien la levée de l'interdiction de vendre à perte pour les distributeurs de carburant dans le but de leur permettre de "baisser davantage les prix". La semaine dernière, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, avait indiqué ne pas pouvoir baisser ses prix à la pompe car la loi lui interdisait de vendre du carburant à perte. Bruno Le Maire n'a donné d'objectif chiffré concernant cette baisse de prix. La semaine dernière, TotalEnergies a prolongé le plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro par litre au-delà de la fin de l'année 2023, satisfaisant à la demande du gouvernement. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)