France : La vaccination ouverte aux adultes vulnérables ce week-end, à tous les adultes mi-juin

PARIS (Reuters) - La vaccination contre le COVID-19 sera ouverte à partir de samedi en France à toutes les personnes de plus de 18 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave, avant d'être généralisée à l'ensemble des adultes mi-juin, selon les dernières déclarations de l'exécutif.

Les personnes âgées de 18 à 55 ans, non éligibles jusqu'ici, pourront bénéficier de la vaccination à partir de ce week-end si elles souffrent de maladies chroniques, non seulement l'obésité comme annoncé jeudi par le Emmanuel Macron dans son entretien à la presse quotidienne régionale mais aussi en cas d'hypertension artérielle, de diabète, d'insuffisance rénale, d'affection respiratoire ou de cancer par exemple, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran, vendredi matin sur franceinfo.

Le chef de l'Etat a ensuite rappelé à la mi-journée sur Twitter que la vaccination serait ouverte à l'ensemble des adultes à partir du 15 juin, comme il l'avait annoncé dans son allocution télévisée fin mars.

"Vous avez 18 ans ou plus : rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner", a écrit Emmanuel Macron.

Entamée fin décembre dernier, la campagne de vaccination a connu des débuts poussifs en France, notamment du fait de problèmes d'approvisionnement, mais elle s'est accélérée au cours des dernières semaines avec l'autorisation de nouveaux vaccins.

Selon le dernier bilan communiqué jeudi par la Direction générale de la Santé (DGS), plus de 15 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin en France et plus de six millions ont reçu deux doses.

