France: La tension monte à la SNCF à l'approche des fêtes de Noël

PARIS (Reuters) - L'UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, a fait savoir à Reuters mardi soir qu'elle ne signerait pas l'accord d'augmentation de salaire proposé par la direction et comptait déposer de nouveaux préavis de grève sur la période des fêtes de Noël pour obtenir des avancées dans certaines professions.

Sud-Rail a par ailleurs annoncé qu'elle allait maintenir son préavis de grève pour les aiguilleurs, déposé du 15 au 19 décembre, après une réunion infructueuse avec la direction qui s'est tenue mardi.

Ces deux annonces ravivent les tensions à la SNCF à l'approche des vacances scolaires alors que le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle les syndicats et la direction du groupe "à la responsabilité" pour permettre aux Français de "prendre un peu de vacances à Noël".

"Après deux ans de covid, je crois que les Français ont droit à du repos, à retrouver leur famille, à prendre un peu de vacances à Nöel. On voit qu'il y a des angoisses, des difficultés de par la situation économique et internationale, on n'a pas besoin d'ajouter de la galère", a-t-il dit mardi sur France 2.

La direction de la SNCF, qui a tenu sa dernière réunion de négociation sur les salaires mercredi dernier, a proposé une revalorisation générale des rémunérations de 5,9% pour 2023 à travers différentes mesures. Elle a aussi accepté de rendre rétroactives au 1er janvier 2022 les augmentations décidées en juillet.

Pour le secrétaire général de l'UNSA-Ferroviaire, Didier Mathis, ces propositions sont insatisfaisantes car elles prennent en partie la forme d'augmentation forfaitaire uniforme, ce qui est moins avantageux pour les cadres.

"On a voulu dire à la direction : 'la coupe est pleine'. Ça fait huit ans que l'encadrement a zéro euro d'augmentation par rapport à l'inflation", a dit le syndicaliste à Reuters.

L'organisation compte par ailleurs déposer un préavis de grève pour les contrôleurs sur le week-end du 24-25 décembre, reconductible au 31-1er janvier, afin d'amener la direction à faire des propositions spécifiques sur cette catégorie de personnels.

Ces derniers, regroupés en collectif, avaient surpris la direction en se mettant spontanément en grève lors du premier week-end de décembre entraînant l'annulation de 60% des trains.

Selon Sud-Rail, une réunion est prévue dans la journée avec la direction concernant leur situation.

Un préavis unitaire (CFDT, CGT, UNSA et Sud-Rail) sera également déposé sur le week-end du 17-18 décembre, qui sera reconductible sur les autres week-ends du mois de décembre pour les conducteurs des trains circulant sur la côte ouest, lesquels réclament des effectifs supplémentaires, a par ailleurs précisé Didier Mathis.

"On aimerait bien ne pas avoir à annoncer de grèves. Mais tant qu'il n'y a pas de rapport de force, la direction ne fait rien. Elle est en grande partie responsable de ce qui se passe", a dit à Reuters, Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sud-Rail.

Les autres organisations syndicales ont jusqu'à la fin de la semaine pour rendre leur décision sur les propositions d'augmentation de salaire. La CFDT-cheminots et Sud-Rail devraient donner une réponse officielle demain. Sud-Rail fait déjà savoir qu'il est peu probable qu'elle signe l'accord.

La CGT Cheminots a également dit dès l'issue des réunions le 7 décembre que les propositions étaient "insuffisantes".

Le ministre des Transports s'est néanmoins dit "confiant" mardi quant aux prochains grands départs.

"Pour le début des vacances, c'est vendredi. Je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations. Il peut y avoir quelques perturbations et on travaille d'arrache-pied pour les éviter, les minimiser. On ne sera pas dans une situation ou il n'y on aura pas de train ce week-end", a-t-il dit.

