France: La tempête Ciaran fait un mort, une quinzaine de blessés dont un grave

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La tempête Ciaran a fait souffler des vents de plus de 200 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'ouest de la France avant de poursuivre sa course le long des côtes de la Manche, privant d'électricité 1,2 million de foyers et faisant un mort, un blessé grave et quinze blessés légers dont sept pompiers, selon le ministre de l'Intérieur. Lors d'une visite au centre de crise de la sécurité civile à Paris, Gérald Darmanin a fait état d'une personne "grièvement blessée" sur un campus universitaire de Roubaix (Nord). Le vent souffle violemment au-delà du seul Nord-Ouest, provoquant des chutes d'arbres, et un chauffeur routier est mort dans l'Aisne, ont dit les autorités. Il n'y a plus de département placé en vigilance rouge pour vent violent, la Manche, le Finistère et les Côtes-d'Armor étant revenus en vigilance orange, a annoncé Météo France. Quelque 1,2 million de foyers sont privés d'électricité, dont 780.000 en Bretagne, a annoncé jeudi matin Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. "La tempête Ciaran va continuer de se décaler lentement vers le nord du pays en cours de journée", a annoncé Météo France sur son site internet. Gérald Darmanin a également annoncé que 1.315 personnes avaient dû être déplacées, "notamment dans des campings et des aires d'accueil". De violentes rafales ont été enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, précise le service météorologique qui a relevé des "rafales de vent exceptionnelles sur la Bretagne" et des "records absolus" battus dans le Finistère. "La circulation sera coupée jusqu'à ce soir dans le Finistère", a également annoncé Gérald Darmanin qui a fait état de "vents à plus de 200 km/h parfois mesurés à la Pointe du Raz" dans le Finistère. La moitié des foyers du Finistère sont privés d'électricité, a dit le préfet du département, Alain Espinasse, sur RTL. PERTURBATIONS DANS LES TRANSPORTS Le préfet du Finistère a également annoncé avoir pris "une mesure d'interdiction générale de circulation". "On a de très gros problèmes de circulation sur le réseau routier et notamment le réseau secondaire, avec des arbres en travers, des arbres qui menacent de tomber, avec des branches, du mobilier urbain parfois", a-t-il dit. Le nord de l'Europe était également touché par le passage de la tempête Ciaran et ses vents violents qui ont perturbé les transports routiers, ferroviaires et aériens. Dans le sud de l'Angleterre, de nombreuses écoles sont restées fermées jeudi et les autorités ont exhorté les habitants à éviter de se rendre sur la côte. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé avoir annulé des centaines de vols depuis et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en raison de la tempête. En Espagne, des alertes rouge ont été émises par AEMET, l'institut météorologique national, dans les régions de Galice et Cantabrie. Des dizaines de vols ont également été annulés dans plusieurs villes espagnoles, dont la capitale Madrid, a annoncé l'opérateur aéroportuaire AENA. (Rédigé par Camille Raynaud et Zhifan Liu, avec Kate Holton à Londres, édité par Kate Entringer)